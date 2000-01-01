Бушланов Егор Семёнович
Место рождениядеревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Бушланова Марья дочь
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Акилина Егоровна
Мать ребёнка: Бушланова Марья дочь
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Бушланова Марья дочь
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушланова Марья дочь
Смерть
Неизвестно