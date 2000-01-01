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Бушланов Егор Семёнович

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Место рождения

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Бушланов Семён Иванович

Мать: Бушланова Авдотья (Евдокия) Михайловна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Бушланова Марья дочь

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Акилина Егоровна

Мать ребёнка: Бушланова Марья дочь

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1785

Сын: Бушланов Матвей Егорович

Мать ребёнка: Бушланова Марья дочь

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Марья дочь

Смерть
Неизвестно
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