Кристофферсон (Добровольская) Татьяна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1941
Отец: Добровольский Сергей Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1963
Сын: Добровольский Олег Владимирович
Отец ребёнка: Галанкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1968
Сын: Добровольский Павел Владимирович
Отец ребёнка: Галанкин Владимир Иванович