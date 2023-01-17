Кристофферсон (Добровольская) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кристофферсон (Добровольская) Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.11.1941

Пол

Женский

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1941

Отец: Добровольский Сергей Алексеевич

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.10.1963

Сын: Добровольский Олег Владимирович

Отец ребёнка: Галанкин Владимир Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.03.1968

Сын: Добровольский Павел Владимирович

Отец ребёнка: Галанкин Владимир Иванович

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