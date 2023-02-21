Клещёв Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клещёв Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1933

Дочь: Козлова Нина Владимировна

Мать ребёнка: Клещёва Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клещёва Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клещёва Зинаида Михайловна

Смерть
1978
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