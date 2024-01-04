Яковлев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.?

Сын: Яковлев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Яковлева Анна Авенировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романенко Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Яковлева Анна Авенировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Яковлева Анна Авенировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Анна Авенировна

Смерть
Неизвестно
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