Яковлев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.?
Сын: Яковлев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Яковлева Анна Авенировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романенко Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Яковлева Анна Авенировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Яковлева Анна Авенировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Анна Авенировна
Смерть
Неизвестно