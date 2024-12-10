Бербеницкая (Сачкова) Анастасия Марковна 07.01.1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Бербеницкая (Сачкова) Анастасия Марковна

Автор
ОК
Кистанова О.

женский, родилась 07.01.1914, Маркаколь, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область

умерла 07.01.1992, Усть-Кулом, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

Отец
Сачков Марк ГавриловичНеизвестно г.р.
Мать
Сачкова (Докторович) Мария ДаниловнаНеизвестно г.р.
Дети
Кистанова (Бербеницкая) Евгения Ивановна30.05.1935 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1914

Отец: Сачков Марк Гаврилович

Мать: Сачкова (Докторович) Мария Даниловна

Маркаколь, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
30.05.1935

Дочь: Кистанова (Бербеницкая) Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Бербеницкий Иван Семенович

Маркаколь, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область

Смерть
07.01.1992
Усть-Кулом, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

Мы используем куки для улучшения работы сайта.