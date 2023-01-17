Бербеницкая (Сачкова) Анастасия Марковна
Место рождениясело Алексеевка Маркакольского района Восточно-Казахстанской области
Дата рождения07.01.1914
Дата смерти07.01.1992
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1914
Отец: Сачков Марк Гаврилович
Мать: Сачкова Мария Даниловна
село Алексеевка Маркакольского района Восточно-Казахстанской области
Рождение ребёнка
30.05.1935
Дочь: Кистанова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Бербеницкий Иван Семенович
Маркаколь, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
07.01.1992
Усть-Кулом, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми