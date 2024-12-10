Бербеницкая (Сачкова) Анастасия Марковна
женский, родилась 07.01.1914, Маркаколь, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
умерла 07.01.1992, Усть-Кулом, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
ОтецСачков Марк ГавриловичНеизвестно г.р.
МатьСачкова (Докторович) Мария ДаниловнаНеизвестно г.р.
Дети
Кистанова (Бербеницкая) Евгения Ивановна30.05.1935 г.р.
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Рождение
07.01.1914
Маркаколь, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.05.1935
Дочь: Кистанова (Бербеницкая) Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Бербеницкий Иван Семенович
Маркаколь, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
07.01.1992
Усть-Кулом, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми