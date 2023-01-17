Бербеницкая (Сачкова) Анастасия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бербеницкая (Сачкова) Анастасия Марковна

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Место рождения

село Алексеевка Маркакольского района Восточно-Казахстанской области

Дата рождения

07.01.1914

Дата смерти

07.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1914

Отец: Сачков Марк Гаврилович

Мать: Сачкова Мария Даниловна

село Алексеевка Маркакольского района Восточно-Казахстанской области
Рождение ребёнка
30.05.1935

Дочь: Кистанова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Бербеницкий Иван Семенович

Маркаколь, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
07.01.1992
Усть-Кулом, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
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