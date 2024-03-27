Зинатуллин Анвар Махмутович
Место рожденияд. Турбаслы, Иглинский район, БАССР
Дата рождения1927
Дата смерти1995
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Зинатуллин Махмут
Мать: Зинатуллина Сания
д. Турбаслы, Иглинский район, БАССР
Рождение ребёнка
15.05.1956
Сын: Зинатуллин Винер Анварович
Мать ребёнка: Зинатуллина Мунира Юсуповна
д.Турбаслы Иглинского района БАССР
Рождение ребёнка
05.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинатуллина Мунира Юсуповна
д.Турбаслы Иглинского района БАССР
Рождение ребёнка
04.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинатуллина Мунира Юсуповна
д.Турбаслы Иглинского района БАССР
Смерть
1995