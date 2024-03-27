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Зинатуллин Анвар Махмутович

Место рождения

д. Турбаслы, Иглинский район, БАССР

Дата рождения

1927

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1956 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Зинатуллин Махмут

Мать: Зинатуллина Сания

д. Турбаслы, Иглинский район, БАССР
Рождение ребёнка
15.05.1956

Сын: Зинатуллин Винер Анварович

Мать ребёнка: Зинатуллина Мунира Юсуповна

д.Турбаслы Иглинского района БАССР
Рождение ребёнка
05.03.1959

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Мать ребёнка: Зинатуллина Мунира Юсуповна

д.Турбаслы Иглинского района БАССР
Рождение ребёнка
04.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинатуллина Мунира Юсуповна

д.Турбаслы Иглинского района БАССР
Смерть
1995
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