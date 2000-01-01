Игнатова (Федорова) Людмила ВИКТОРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатова (Федорова) Людмила ВИКТОРОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1961

Отец: Федоров Виктор Михайлович

Мать: Федорова Александра Афанасьевна

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