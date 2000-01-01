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Игнатова (Федорова) Людмила ВИКТОРОВНА
Игнатова (Федорова) Людмила ВИКТОРОВНА
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.11.1961
Пол
Женский
Отец
Федоров Виктор Михайлович
1935 г.р.
Мать
Федорова (Дидан) Александра Афанасьевна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1961
Отец:
Федоров Виктор Михайлович
Мать:
Федорова Александра Афанасьевна
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