Глухин (Глушенков) Яков Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1750
Дата смерти01.05.1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1750
Отец: Глушенков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1785
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
01.05.1836
Причина смерти: от престарелости
Похороны
?.05.1836
на отведенном кладбище при Казанской церкви