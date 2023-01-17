Глухин (Глушенков) Яков Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухин (Глушенков) Яков Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1750

Дата смерти

01.05.1836

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1750

Отец: Глушенков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1785

Сын: Глушенков Симиен Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
01.05.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от престарелости
Похороны
?.05.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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