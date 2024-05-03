Виноградова (Полякова) Клавдия Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Рождение ребёнка
08.12.1939
Сын: Виноградов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Виноградов Александр Захарович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно