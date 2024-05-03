Виноградова (Полякова) Клавдия Тихоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Виноградова (Полякова) Клавдия Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Полякова Татьяна Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Рождение ребёнка
08.12.1939

Сын: Виноградов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Виноградов Александр Захарович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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