Нагаев Илья Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагаев Илья Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Около 1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагаева Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагаева Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагаева Любовь Ивановна

Смерть
Около 1986
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