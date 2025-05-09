Braslova (Kosina Бравый) Pesya Zelikovna Между 1866 и 1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Braslova (Kosina Бравый) Pesya Zelikovna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась Между 1866 и 1869

умерла 12.01.1952, Leningrad

Супруги
Braslov LeibaНеизвестно г.р.
Дети
Bravaya (Braslova) Anna (Haya Beyla) (Haya Beyla)Около 1895 г.р.
Braslov Aleksandr (Zalman)Неизвестно г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1866 и 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Braslov Aleksandr (Zalman)

Отец ребёнка: Braslov Leiba

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Braslov Hona (Kolya)

Отец ребёнка: Braslov Leiba

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Braslov Leiba

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Davidovskaya (Braslov) Golda (Galya)

Отец ребёнка: Braslov Leiba

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Bravaya (Braslova) Anna (Haya Beyla) (Haya Beyla)

Отец ребёнка: Braslov Leiba

Смерть
12.01.1952
Leningrad

Мы используем куки для улучшения работы сайта.