Braslova (Kosina Бравый) Pesya Zelikovna
женский, родилась Между 1866 и 1869
умерла 12.01.1952, Leningrad
Супруги
Braslov LeibaНеизвестно г.р.
Дети
Bravaya (Braslova) Anna (Haya Beyla) (Haya Beyla)Около 1895 г.р.
Braslov Aleksandr (Zalman)Неизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1866 и 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Braslov Aleksandr (Zalman)
Отец ребёнка: Braslov Leiba
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Braslov Hona (Kolya)
Отец ребёнка: Braslov Leiba
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Braslov Leiba
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Davidovskaya (Braslov) Golda (Galya)
Отец ребёнка: Braslov Leiba
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Bravaya (Braslova) Anna (Haya Beyla) (Haya Beyla)
Отец ребёнка: Braslov Leiba
Смерть
12.01.1952
Leningrad