Рослов Герасим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рослов Герасим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рослова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
03.11.1890 ст.

Сын: Рослов Николай Герасимович

Мать ребёнка: Рослова Варвара Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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