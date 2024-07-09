Рослов Герасим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рослова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1890 ст.
Сын: Рослов Николай Герасимович
Мать ребёнка: Рослова Варвара Ивановна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно