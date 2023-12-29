Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна
Место рожденияКазанская Губерния Российская Империя
Дата рождения1779
Дата смерти1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Свешникова) Александра Леонтьевна
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Алексеевич
Дочь: Юшманова (Свешникова) Василиса Леонтьевна
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Алексеевич
Дочь: (Свешникова) Прасковья Леонтьевна
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Алексеевич
Дочь: (Свешникова) Ирина Леонтьевна
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Алексеевич
Сын: Свешников Аким Леонтьевич
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Алексеевич
Дочь: (Свешникова) Акулина Леонтьевна
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Алексеевич
Сын: Свешников Андрей Леонтьевич
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Алексеевич
Сын: Свешников Иона Леонтьевич
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Алексеевич
Сын: Свешников Николай Леонтьевич
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Алексеевич
Дочь: (Свешникова) Марфа Леонтьевна
Отец ребёнка: Свешников Леонтий Алексеевич