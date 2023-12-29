Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна

Место рождения

Казанская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1779

Дата смерти

1833

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1802

Муж: Свешников Леонтий Алексеевич

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Свешникова) Александра Леонтьевна

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Алексеевич

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Юшманова (Свешникова) Василиса Леонтьевна

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Алексеевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Свешникова) Прасковья Леонтьевна

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Алексеевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Свешникова) Ирина Леонтьевна

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Алексеевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Свешников Аким Леонтьевич

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Алексеевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Свешникова) Акулина Леонтьевна

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Алексеевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Свешников Андрей Леонтьевич

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Алексеевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Свешников Иона Леонтьевич

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Алексеевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Свешников Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Алексеевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Свешникова) Марфа Леонтьевна

Отец ребёнка: Свешников Леонтий Алексеевич

Смерть
1833

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