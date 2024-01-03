Подкорытова Анна Егорова 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Подкорытова Анна Егорова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1822

умерла Неизвестно, Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Супруги
Подкорытов Степан Васильев1821 г.р.
Дети
(Подкорытова) Фелицата Степнова1842 г.р.
(Подкорытова) Мария Степанова1845 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкорытов Степан Васильев

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Подкорытова) Фелицата Степнова

Отец ребёнка: Подкорытов Степан Васильев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Подкорытова) Мария Степанова

Отец ребёнка: Подкорытов Степан Васильев

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Подкорытова) Елизавета Степанова

Отец ребёнка: Подкорытов Степан Васильев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Подкорытова) Анна Степанова

Отец ребёнка: Подкорытов Степан Васильев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Подкорытова) Елена Степанова

Отец ребёнка: Подкорытов Степан Васильев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Смерть
Неизвестно
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.