Подкорытова Анна Егорова
женский, родилась 1822
умерла Неизвестно, Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Супруги
Подкорытов Степан Васильев1821 г.р.
Дети
(Подкорытова) Фелицата Степнова1842 г.р.
(Подкорытова) Мария Степанова1845 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Подкорытова) Фелицата Степнова
Отец ребёнка: Подкорытов Степан Васильев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Подкорытова) Мария Степанова
Отец ребёнка: Подкорытов Степан Васильев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Подкорытова) Елизавета Степанова
Отец ребёнка: Подкорытов Степан Васильев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Подкорытова) Анна Степанова
Отец ребёнка: Подкорытов Степан Васильев
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Подкорытова) Елена Степанова
Отец ребёнка: Подкорытов Степан Васильев
Смерть
Неизвестно