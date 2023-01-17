Подкорытова Анна Егорова

Подкорытова Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкорытова Анна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Фелицата Степновна

Отец ребёнка: Подкорытов Степан Васильевич

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Подкорытов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Подкорытов Степан Васильевич

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Подкорытов Степан Васильевич

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Елена Степановна

Отец ребёнка: Подкорытов Степан Васильевич

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкорытов Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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