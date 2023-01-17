Подкорытова Анна Егорова

Подкорытова Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Фелицата Степновна
Отец ребёнка: Подкорытов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Подкорытов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Подкорытов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Подкорытов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Елена Степановна
Отец ребёнка: Подкорытов Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно