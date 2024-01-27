Панченко Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанченко Александра

Панченко Александра

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Около 1924 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1917

Муж: Панченко Николай Иосифович

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Панченко Николай Иосифович

Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панченко Николай Иосифович

Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Развод
1946

Муж: Панченко Николай Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панченко Николай Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панченко Николай Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панченко Николай Иосифович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close