Панченко Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1917
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Панченко Николай Иосифович
Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
Около 1940
Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Развод
1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно