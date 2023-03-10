Солодовников (Сетчиков) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1907
Сын: Солодовников Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Солодовников Сергей Ильич
Чапаев, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Солодовников Всеволод Сергеевич
Отец ребёнка: Солодовников Сергей Ильич
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Солодовников Борис Сергеевич
Отец ребёнка: Солодовников Сергей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
Неизвестно