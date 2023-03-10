Солодовников (Сетчиков) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Сетчиков) Александра Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1907

Сын: Солодовников Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Солодовников Сергей Ильич

Чапаев, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Солодовников Всеволод Сергеевич

Отец ребёнка: Солодовников Сергей Ильич

Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Солодовников Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Солодовников Сергей Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Сергей Ильич

Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
Неизвестно
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