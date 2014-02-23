Растригина Аграфена Архиповна
Место рожденияБольшебоброво
Дата рождения?.06.1898
Дата смерти1972
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1898
Большебоброво
Рождение ребёнка
?.01.1921
Дочь: Растригина Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Растригин Стефан Иванович
Большебоброво
Рождение ребёнка
10.10.1923
Дочь: Колокольцева Анна Степановна
Отец ребёнка: Растригин Стефан Иванович
Большебоброво
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972