Растригина Аграфена Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Растригина Аграфена Архиповна

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Место рождения

Большебоброво

Дата рождения

?.06.1898

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1898

Отец: Фролов Архип Сергеевич

Мать: Растригина Анастасия Семеновна

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Рождение ребёнка
?.01.1921

Дочь: Растригина Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Растригин Стефан Иванович

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Рождение ребёнка
10.10.1923

Дочь: Колокольцева Анна Степановна

Отец ребёнка: Растригин Стефан Иванович

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Растригин Стефан Иванович

Смерть
1972
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