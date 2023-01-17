Шкарпитко (Павлова) Евгения Аввакумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкарпитко (Павлова) Евгения Аввакумовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

16.09.1933

Дата смерти

30.04.1985

Пол

Женский

Отец

Между 1888 и 1892 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1933

Отец: Павлов Аввакум Федорович

Мать: Павлова Анна Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
14.10.1952

Муж: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.02.1953

Сын: Голиков Евгений Федорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
30.04.1985
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
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