Шкарпитко (Павлова) Евгения Аввакумовна
Место рождения
Дата рождения16.09.1933
Дата смерти30.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1933
Бракосочетание
14.10.1952
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.1953
Сын: Голиков Евгений Федорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.04.1985
Похороны
Неизвестно