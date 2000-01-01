(Липнягова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Липнягов Алексей
Мать: Липнягова Анна
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1924
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1993
Причина смерти: Естественная смерть/старость