(Липнягова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Липнягова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Липнягов Алексей

Мать: Липнягова Анна

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1924

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1993
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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