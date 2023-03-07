Евстигнеева (Плаксина) Евфимия Нитична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Плаксин Никита
Мать: не указана
Дочь: Анисья Родионовна
Отец ребёнка: Евстигнеев Родион Дмитриевич
Сын: Евстигнеев Иосиф Родионович
Отец ребёнка: Евстигнеев Родион Дмитриевич
Сын: Евстигнеев Владимир Родионович
Отец ребёнка: Евстигнеев Родион Дмитриевич
Сын: Евстигнеев Иван Родионович
Отец ребёнка: Евстигнеев Родион Дмитриевич
Сын: Евстигнеев Фёдор Родионович
Отец ребёнка: Евстигнеев Родион Дмитриевич
Дочь: Мария Родионовна
Отец ребёнка: Евстигнеев Родион Дмитриевич
Сын: Евстигнеев Георгий Родионович
Отец ребёнка: Евстигнеев Родион Дмитриевич
Дочь: Татьяна Родионовна
Отец ребёнка: Евстигнеев Родион Дмитриевич
Дочь: Дарья Родионовна
Отец ребёнка: Евстигнеев Родион Дмитриевич
Дочь: Матрона Родионовна
Отец ребёнка: Евстигнеев Родион Дмитриевич
Сын: Евстигнеев Никифор Родионович
Отец ребёнка: Евстигнеев Родион Дмитриевич