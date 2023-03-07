Евстигнеева (Плаксина) Евфимия Нитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеева (Плаксина) Евфимия Нитична

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Место рождения

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плаксин Никита

Мать: не указана

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.12.1879

Дочь: Анисья Родионовна

Отец ребёнка: Евстигнеев Родион Дмитриевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Евстигнеев Иосиф Родионович

Отец ребёнка: Евстигнеев Родион Дмитриевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.07.1883

Сын: Евстигнеев Владимир Родионович

Отец ребёнка: Евстигнеев Родион Дмитриевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Евстигнеев Иван Родионович

Отец ребёнка: Евстигнеев Родион Дмитриевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1888

Сын: Евстигнеев Фёдор Родионович

Отец ребёнка: Евстигнеев Родион Дмитриевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария Родионовна

Отец ребёнка: Евстигнеев Родион Дмитриевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.10.1893

Сын: Евстигнеев Георгий Родионович

Отец ребёнка: Евстигнеев Родион Дмитриевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.12.1895

Дочь: Татьяна Родионовна

Отец ребёнка: Евстигнеев Родион Дмитриевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.03.1897

Дочь: Дарья Родионовна

Отец ребёнка: Евстигнеев Родион Дмитриевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1900

Дочь: Матрона Родионовна

Отец ребёнка: Евстигнеев Родион Дмитриевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1904

Сын: Евстигнеев Никифор Родионович

Отец ребёнка: Евстигнеев Родион Дмитриевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстигнеев Родион Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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