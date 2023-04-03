Акинин Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акинин Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Между 1840 и 1848

Пол

Мужской

Отец

1760 или 1767 г.р.

Мать

1760 г.р.

Жена

1799 г.р.
1797 г.р.
1802 г.р.

Дети

1819 г.р.
1823 г.р.
1825 г.р.
1830 или 1831 г.р.
Между 1831 и 1835 г.р.
1835 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Акинин Яков

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна

Мать ребёнка: М.

Рождение ребёнка
1823

Сын: Акинин Абрам

Мать ребёнка: М.

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: М.

Рождение ребёнка
1830 или 1831

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Праскева

Рождение ребёнка
Между 1831 и 1835

Сын: Акинин Пётр

Мать ребёнка: Праскева

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Праскева

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Праскева

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Праскева

Рождение ребёнка
1845 или 1846

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Праскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: М.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Праскева

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1840 и 1848
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