Акинин Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиМежду 1840 и 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Акинин Яков
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Акинин Абрам
Мать ребёнка: М.
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1835
Сын: Акинин Пётр
Мать ребёнка: Праскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: М.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Праскева
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1840 и 1848