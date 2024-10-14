Павел Яковов
мужской, родился 1758
умер Неизвестно
МатьПелагея Иванова1719 г.р.
ОтецЯков Петров1715 г.р.
Супруги
Аграфена Антипова1755 г.р.
Дети
Сидор Павлович1777 г.р.
Катерина Павловна1779 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Яков Петров
Мать: Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Антипова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Сидор Павлович
Мать ребёнка: Аграфена Антипова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Катерина Павловна
Мать ребёнка: Аграфена Антипова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агафья Павловна
Мать ребёнка: Аграфена Антипова
Смерть
Неизвестно