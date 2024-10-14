Павел Яковов 1758 — найти родственников по фамилии на Familio

Павел Яковов

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1758

умер Неизвестно

Мать
Пелагея Иванова1719 г.р.
Отец
Яков Петров1715 г.р.
Супруги
Аграфена Антипова1755 г.р.
Дети
Сидор Павлович1777 г.р.
Катерина Павловна1779 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Яков Петров

Мать: Пелагея Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Антипова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Сидор Павлович

Мать ребёнка: Аграфена Антипова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Катерина Павловна

Мать ребёнка: Аграфена Антипова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агафья Павловна

Мать ребёнка: Аграфена Антипова

Смерть
Неизвестно

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