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Куранов Федор Степанович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

16.02.1896 ст.

Дата смерти

28.07.1896 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1856 г.р.

Мать

Вычислено 1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1896 ст.

Отец: Куранов Степан Александрович

Мать: Куранова Евдокия Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Теплинской волости Федор Степанович Иванов и Астраханская мещанка Капитолина Андреевна Резевская https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20 файл 14 номер 26
Смерть
28.07.1896 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Умер от поноса в возрасте 4 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-22 файл 16 номер 32
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