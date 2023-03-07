Куранов Федор Степанович
Место рождения
Дата рождения16.02.1896 ст.
Дата смерти28.07.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1896 ст.
Восприемники: крестьянин Теплинской волости Федор Степанович Иванов и Астраханская мещанка Капитолина Андреевна Резевская https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20 файл 14 номер 26
Смерть
28.07.1896 ст.
Отец: отставной казак Умер от поноса в возрасте 4 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-22 файл 16 номер 32