Новосёлов Гавриил Григорьевич 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новосёлов Гавриил Григорьевич

Место рождения

Дергаусово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Дергаусово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
16.01.1919

Жена: Новосёлова (Малькова) Елизавета Игнатьевна

Лебедево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.12.1919

Дочь: Новосёлова Анисия Гавриловна

Мать ребёнка: Новосёлова (Малькова) Елизавета Игнатьевна

Дергаусово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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