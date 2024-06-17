Новосёлов Гавриил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1919
Лебедево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.12.1919
Дочь: Новосёлова Анисия Гавриловна
Мать ребёнка: Новосёлова (Малькова) Елизавета Игнатьевна
Смерть
Неизвестно