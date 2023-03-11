Герасименко (Мухина) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко (Мухина) Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1938

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1938

Отец: не указан

Мать: Мухина Наталья

Рождение ребёнка
09.05.1967

Дочь: Коцуба Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Герасименко Виктор

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.05.1978

Сын: Герасименко Василий Викторович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасименко Виктор

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