Герасименко (Мухина) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1938
Отец: не указан
Мать: Мухина Наталья
Рождение ребёнка
09.05.1967
Дочь: Коцуба Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Герасименко Виктор
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.05.1978
Сын: Герасименко Василий Викторович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасименко Виктор