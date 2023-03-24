Безсолицын Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсолицын Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Безсолицын Василей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1812

Сын: Безсолицын Федор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1833 ст.

Сын: Безсолицын Яков Степанович

Мать ребёнка: не указана

ревизская сказка от 05.04.1858. ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1754
Смерть
Неизвестно

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