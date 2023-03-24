Безсолицын Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Безсолицын Василей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1812
Сын: Безсолицын Федор Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1833 ст.
Сын: Безсолицын Яков Степанович
Мать ребёнка: не указана
ревизская сказка от 05.04.1858. ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1754
Смерть
Неизвестно