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Шипицын Федор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Шипицын Иван Иванов

Мать: Шипицына Авдотья Феклистова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Матрена Иванова

Рождение ребёнка
1809

Сын: Шипицын Трофмим Федоров

Мать ребёнка: Шипицына Матрена Иванова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Шицицын Павел Федоров

Мать ребёнка: Шипицына Матрена Иванова

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Шипицына Агафья Федорова

Мать ребёнка: Шипицына Матрена Иванова

Смерть
Неизвестно

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