Шипицын Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Шипицын Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Шипицына Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Шипицына Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Шипицына Агафья Федорова
Мать ребёнка: Шипицына Матрена Иванова
Смерть
Неизвестно