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Володина Матрена Филипповна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.10.1846

Сын: Володин Кузьма Павлович

Отец ребёнка: Володин Павел Фомич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Володин Павел Фомич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ефимия Павловна

Отец ребёнка: Володин Павел Фомич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Володин Семен Павлович

Отец ребёнка: Володин Павел Фомич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Володин Андрей Павлович

Отец ребёнка: Володин Павел Фомич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Володин Александр Павлович

Отец ребёнка: Володин Павел Фомич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Павел Фомич

Смерть
Неизвестно
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