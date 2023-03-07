Володина Матрена Филипповна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1846
Отец ребёнка: Володин Павел Фомич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Володин Павел Фомич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ефимия Павловна
Отец ребёнка: Володин Павел Фомич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Володин Павел Фомич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Володин Павел Фомич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Володин Александр Павлович
Отец ребёнка: Володин Павел Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Володин Павел Фомич
Смерть
Неизвестно