Саяпина (Горшенина) Таисия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саяпина (Горшенина) Таисия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1941

Дата смерти

23.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1941

Отец: Горшенин Павел Кузьмич

Мать: Горшенина (Горшенина) Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саяпин Андрей Викторович

Отец ребёнка: Саяпин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саяпин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саяпин Виктор

Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
23.11.2012

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