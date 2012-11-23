Саяпина (Горшенина) Таисия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1941
Дата смерти23.11.2012
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Саяпин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саяпин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саяпин Виктор
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
23.11.2012