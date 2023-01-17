Колесникова Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Анна Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1942 ст.

Сын: Колесников Александр Трофимович

Отец ребёнка: Колесников Трофим Васильевич

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Трофим Васильевич

Смерть
Неизвестно
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