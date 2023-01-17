Колесникова Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1942 ст.
Сын: Колесников Александр Трофимович
Отец ребёнка: Колесников Трофим Васильевич
Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно