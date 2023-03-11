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Баранов Валерий Викторович
Баранов Валерий Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.07.1989
Пол
Мужской
Отец
Баранов Виктор Валерьевич
1964 г.р.
Мать
Баранова (Горохова) Марина Викторовна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1989
Отец:
Баранов Виктор Валерьевич
Мать:
Баранова Марина Викторовна
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