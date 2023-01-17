Козырев Дмитрий
Место рождения
Дата рождения06.11.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1930
Дочь: Цыбина Пелагея
Мать ребёнка: Козырева Татьяна
Рождение ребёнка
05.03.1937
Сын: Козырев Александр
Мать ребёнка: Козырева Татьяна
Рождение ребёнка
08.03.1942
Сын: Козырев Валерий
Мать ребёнка: Козырева Татьяна
Чарджоу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козырева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козырева Татьяна
Смерть
Неизвестно
Чарджоу