Козырев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырев Дмитрий

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Место рождения

Благодарное, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

06.11.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1930 г.р.
1937 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Благодарное, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.08.1930

Дочь: Цыбина Пелагея

Мать ребёнка: Козырева Татьяна

Благодарное, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.03.1937

Сын: Козырев Александр

Мать ребёнка: Козырева Татьяна

Благодарное, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.03.1942

Сын: Козырев Валерий

Мать ребёнка: Козырева Татьяна

Чарджоу
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козырева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырева Татьяна

Смерть
Неизвестно
Чарджоу
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