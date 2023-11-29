Рюмков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1981
Отец: не указан
Мать: Иванова (Иванова) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рюмкова) Арина
Мать ребёнка: Рюмкова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рюмкова Наталья
Рождение ребёнка
2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рюмкова Наталья