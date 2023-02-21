Кудряшова (Деревяшкина) Таисия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти2009
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Деревяшкин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кудряшов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотникова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кудряшов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Кудряшов Иван Иванович
Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кудряшов Иван Иванович
Смерть
2009