Кудряшова (Деревяшкина) Таисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова (Деревяшкина) Таисия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Деревяшкин Григорий

Мать: Деревяшкина Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Иван Иванович

Отец ребёнка: Кудряшов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Кудряшов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудряшов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Кудряшов Иван Иванович

Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кудряшов Иван Иванович

Смерть
2009
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