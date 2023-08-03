Алимов Равил Якупович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алимов Якуб
Мать: Алимова Алия
Рождение ребёнка
21.02.1964
Дочь: Аминова (Алимова) Сания Равиловна
Мать ребёнка: Алимова Роза Махмутовна
Рождение ребёнка
18.08.1967
Дочь: Шайхутдинова Альфия Равиловна
Мать ребёнка: Алимова Роза Махмутовна
Смерть
Неизвестно