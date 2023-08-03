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Алимов Равил Якупович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алимов Якуб

Мать: Алимова Алия

Рождение ребёнка
21.02.1964

Дочь: Аминова (Алимова) Сания Равиловна

Мать ребёнка: Алимова Роза Махмутовна

Рождение ребёнка
18.08.1967

Дочь: Шайхутдинова Альфия Равиловна

Мать ребёнка: Алимова Роза Махмутовна

Смерть
Неизвестно

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