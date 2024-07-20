Пексимов Семён Николаевъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Осуждение
10.11.1910 ст.
Уголовный кодекс того времени - http://elib.shpl.ru/ru/nodes/17827-t-15-ch-1-ulozhenie-o-nakazaniyah-ugolovnyh-i-ispravitelnyh-izdanie-1885-goda-so-vklyucheniem-statey-po-prodolzheniyam-1912-1913-i-19... Показать все
Рождение ребёнка
17.03.1918
Сын: Пексимов Григорий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Возможно эти сведения о нём: (1918.02.01--,2000) на 2000 житель: Челябинск.обл. г.Магнитогорск ул.Октябрьская,211,34 https://rosgenea.ru/familiya/peksimov
Смерть
Неизвестно