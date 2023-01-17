Гладышева (Феклистова) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладышева (Феклистова) Варвара Михайловна

Гладышева (Феклистова) Варвара Михайловна

avatar

Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1759 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1790

Сын: Гладышев Корнил Федорович

Отец ребёнка: Гладышев Федор Власович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Федор Власович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close