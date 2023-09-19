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Nickel Heinrich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1927

Дата смерти

24.12.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1927

Отец: Никель Петр Абрамович

Мать: Nickel (Дирксен) Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будинская (Будинская) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
28.07.1952

Сын: Никкель Николай Генрихович

Мать ребёнка: Будинская (Будинская) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
26.10.1958

Дочь: Агошина (Никкель) Анна Генриховна

Мать ребёнка: Будинская (Будинская) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
02.08.1968

Сын: Никкель Геннадий Генрихович

Мать ребёнка: Будинская (Будинская) Нина Васильевна

Смерть
24.12.1994

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