Nickel Heinrich
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1927
Дата смерти24.12.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1952
Сын: Никкель Николай Генрихович
Мать ребёнка: Будинская (Будинская) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
26.10.1958
Дочь: Агошина (Никкель) Анна Генриховна
Мать ребёнка: Будинская (Будинская) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
02.08.1968
Сын: Никкель Геннадий Генрихович
Мать ребёнка: Будинская (Будинская) Нина Васильевна
Смерть
24.12.1994