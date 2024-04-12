Сорокина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти21.07.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Бракосочетание
10.02.1880
по ж: Яков Косьмин Сорокин и потставной фельфебель Михаил Фомин пон: Ярославской губернии, Ростовского уезда, с. Перветино, д. Галахова крестьяне Павел Фролов и Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
10.06.1882
Дочь: Сорокина Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович
Рождение ребёнка
28.09.1883
Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович
Рождение ребёнка
09.06.1887
Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович
Рождение ребёнка
23.08.1889
Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович
Рождение ребёнка
22.02.1891
Сын: Сорокин Василий Федорович
Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович
Смерть
21.07.1892
от ужаления змеи
Похороны
23.07.1892