Сорокина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина Анна Ивановна

Сорокина Анна Ивановна

Место рождения

Галахово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

21.07.1892

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Галахово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
10.02.1880

Муж: Сорокин Федор Петрович

Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: Яков Косьмин Сорокин и потставной фельфебель Михаил Фомин пон: Ярославской губернии, Ростовского уезда, с. Перветино, д. Галахова крестьяне Павел Фролов и Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
10.06.1882

Дочь: Сорокина Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.09.1883

Сын: Сорокин Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.06.1887

Сын: Сорокин Петр Федорович

Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.08.1889

Сын: Сорокин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович

Рождение ребёнка
22.02.1891

Сын: Сорокин Василий Федорович

Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
21.07.1892
Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
от ужаления змеи
Похороны
23.07.1892
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close