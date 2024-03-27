Сухачева (--) Параскева Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Сын: Сухачев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Сухачев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Сухачева Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Сухачев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Сухачев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Сухачев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
09.08.1902
Сын: Сухачев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Сухачев Михаил Максимович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
05.04.1904
Отец ребёнка: Сухачев Михаил Максимович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно