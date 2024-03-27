Сухачева (--) Параскева Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухачева (--) Параскева Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Сухачев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Сухачев Михаил Максимович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Сухачева Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Сухачев Михаил Максимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Сухачев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Сухачев Михаил Максимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.08.1902

Сын: Сухачев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Сухачев Михаил Максимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
05.04.1904

Сын: Сухачев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Сухачев Михаил Максимович

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухачев Михаил Максимович

Смерть
Неизвестно
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