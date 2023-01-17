Мошнякова (Верейкина) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМошнякова (Верейкина) Людмила Ивановна

Мошнякова (Верейкина) Людмила Ивановна

avatar

Место рождения

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

22.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1954

Отец: Верейкин Иван Павлович

Мать: Верейкина Антонина Петровна

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
27.05.1978

Муж: Мошняков Георгий Владимирович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.11.1984

Сын: Мошняков Максим Георгиевич

Отец ребёнка: Мошняков Георгий Владимирович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.04.1989

Сын: Мошняков Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Мошняков Георгий Владимирович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close