Мошнякова (Верейкина) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.12.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1954
Бракосочетание
27.05.1978
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.11.1984
Сын: Мошняков Максим Георгиевич
Отец ребёнка: Мошняков Георгий Владимирович
Рождение ребёнка
08.04.1989
Сын: Мошняков Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Мошняков Георгий Владимирович