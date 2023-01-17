Зычков Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1965
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1987
Дочь: Валиева Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Смирнова Светлана Варисовна
Рождение ребёнка
30.10.1991
Дочь: Сафронова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Смирнова Светлана Варисовна
Смерть
Неизвестно