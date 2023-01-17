Зычков Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зычков Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1965

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1987

Дочь: Валиева Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова Светлана Варисовна

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1991

Дочь: Сафронова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова Светлана Варисовна

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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