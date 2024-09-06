Горохова Тамара Петровна
Место рожденияд. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горохов Петр Александрович
Смерть
Неизвестно