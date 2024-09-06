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Горохова Тамара Петровна

Место рождения

д. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Петр Александрович

Рождение ребёнка
19.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горохов Петр Александрович

Смерть
Неизвестно

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