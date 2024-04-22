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Шурупова Александра Александра
Шурупова Александра Александра
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Место рождения
Братск
, город Братск, Иркутская область
Дата рождения
02.?.2005
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.?.2005
Отец: не указан
Мать: не указана
Братск
, город Братск, Иркутская область
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