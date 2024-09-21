Кобелькова (Алексеева) Анна Петрова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1891
Рождение ребёнка
Вычислено 1892
Дочь: (Кобелькова) Анастасия Семенова
Отец ребёнка: Кобельков Симеон Яковлев
Рождение ребёнка
09.10.1893
Отец ребёнка: Кобельков Симеон Яковлев
Рождение ребёнка
28.09.1895
Сын: Кобельков Козьма Симеонов
Отец ребёнка: Кобельков Симеон Яковлев
Рождение ребёнка
03.10.1897
Отец ребёнка: Кобельков Симеон Яковлев
Рождение ребёнка
01.10.1899
Отец ребёнка: Кобельков Симеон Яковлев
Рождение ребёнка
24.10.1901
Отец ребёнка: Кобельков Симеон Яковлев
Рождение ребёнка
05.12.1905
Дочь: (Кобелькова) Анастасия Семенова
Отец ребёнка: Кобельков Симеон Яковлев
Смерть
Неизвестно