Кобелькова (Алексеева) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелькова (Алексеева) Анна Петрова

Место рождения

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.01.1891

Муж: Кобельков Симеон Яковлев

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1892

Дочь: (Кобелькова) Анастасия Семенова

Отец ребёнка: Кобельков Симеон Яковлев

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.10.1893

Сын: Кобельков Иоанн Семенов

Отец ребёнка: Кобельков Симеон Яковлев

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.09.1895

Сын: Кобельков Козьма Симеонов

Отец ребёнка: Кобельков Симеон Яковлев

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.10.1897

Сын: Кобельков Петр Семенов

Отец ребёнка: Кобельков Симеон Яковлев

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1899

Сын: Кобельков Михаил Семенов

Отец ребёнка: Кобельков Симеон Яковлев

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1901

Сын: Кобельков Михаил Семенов

Отец ребёнка: Кобельков Симеон Яковлев

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.12.1905

Дочь: (Кобелькова) Анастасия Семенова

Отец ребёнка: Кобельков Симеон Яковлев

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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