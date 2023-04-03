Кальченко Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Иоанн Максимович

Отец ребёнка: Кальченко Максим Игнатиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Николай Максимович

Отец ребёнка: Кальченко Максим Игнатиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Кальченко Максим Игнатиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Моисей Максимович

Отец ребёнка: Кальченко Максим Игнатиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальченко Максим Игнатиевич

Рождение ребёнка
09.12.1850

Сын: Кальченко Мина Максимович

Отец ребёнка: Кальченко Максим Игнатиевич

Рождение ребёнка
26.12.1855

Сын: Кальченко Стефан (Степан) Максимович

Отец ребёнка: Кальченко Максим Игнатиевич

Смерть
Неизвестно

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