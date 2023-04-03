Кальченко Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Иоанн Максимович
Отец ребёнка: Кальченко Максим Игнатиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Николай Максимович
Отец ребёнка: Кальченко Максим Игнатиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: Кальченко Максим Игнатиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Моисей Максимович
Отец ребёнка: Кальченко Максим Игнатиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1850
Сын: Кальченко Мина Максимович
Отец ребёнка: Кальченко Максим Игнатиевич
Рождение ребёнка
26.12.1855
Сын: Кальченко Стефан (Степан) Максимович
Отец ребёнка: Кальченко Максим Игнатиевич
Смерть
Неизвестно