Румянцев Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
?.07.1941
Служил в 384 стрелковом полку стрелком в звании рядового.
Демобилизация
?.11.1945
Работа или профессия
После ?.12.1945
Жилино, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Работал в совхозе «Жилинский».
Смерть
Неизвестно