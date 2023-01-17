Румянцев Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцев Михаил Сергеевич

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Место рождения

Давыдково, Костромская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдково, Костромская волость, Солигаличский уезд
Призыв на военную службу
?.07.1941
Служил в 384 стрелковом полку стрелком в звании рядового.
Демобилизация
?.11.1945
Работа или профессия
После ?.12.1945
Жилино, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Работал в совхозе «Жилинский».
Смерть
Неизвестно
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