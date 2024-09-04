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Алгазин Андрей Иванович

Место рождения

г. Тара

Дата рождения

1757 ст.

Дата смерти

1847 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.

Отец: Алгазин Иван Борисович

Мать: Алгазина (Томскова) Дарья Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Софья Никифорова

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Анна

Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.

Сын: Алгазин Панфил Андреевич

Мать ребёнка: Алгазина Софья Никифорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.

Дочь: (Алгазина) Настасья Андреевна

Мать ребёнка: Алгазина Софья Никифорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Сын: Алгазин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Алгазина Софья Никифорова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Алгазин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Алгазина Анна

Смерть
1847 ст.

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