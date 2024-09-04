Алгазин Андрей Иванович
Место рожденияг. Тара
Дата рождения1757 ст.
Дата смерти1847 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина Анна
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.
Мать ребёнка: Алгазина Софья Никифорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.
Дочь: (Алгазина) Настасья Андреевна
Мать ребёнка: Алгазина Софья Никифорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.
Мать ребёнка: Алгазина Софья Никифорова
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Алгазина Анна
Смерть
1847 ст.