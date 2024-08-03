Чукомина Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Сын: Чукомин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Чукомин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Устинья Алексеевна
Отец ребёнка: Чукомин Алексей Михайлович
д. Кошелевой
Рождение ребёнка
1883
Сын: Чукомин Антоний Алексеевич
Отец ребёнка: Чукомин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Чукомин Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Чукомин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Чукомин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Чукомин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Чукомин Леонтий Алексеевич
Отец ребёнка: Чукомин Алексей Михайлович
Смерть
Неизвестно