Чукомина Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукомина Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чукомин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Чукомин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Чукомин Алексей Михайлович

Кошелева, Тобольский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Устинья Алексеевна

Отец ребёнка: Чукомин Алексей Михайлович

д. Кошелевой
Рождение ребёнка
1883

Сын: Чукомин Антоний Алексеевич

Отец ребёнка: Чукомин Алексей Михайлович

Кошелева, Тобольский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Чукомин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Чукомин Алексей Михайлович

Кошелева, Тобольский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Чукомин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Чукомин Алексей Михайлович

Кошелева, Тобольский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Чукомин Леонтий Алексеевич

Отец ребёнка: Чукомин Алексей Михайлович

Кошелева, Тобольский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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