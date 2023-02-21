Кутнякова (Бражникова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутнякова (Бражникова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кутняков Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Петр Михайлович

Отец ребёнка: Кутняков Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Кутняков Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Кутняков Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Кутняков Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутнякова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Кутняков Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Кутняков Михаил Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутняков Михаил Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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