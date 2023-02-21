Кутнякова (Бражникова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кутняков Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кутняков Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутняков Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Кутняков Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутняков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Кутняков Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутняков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Кутняков Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутнякова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Кутняков Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутняков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Кутняков Михаил Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно